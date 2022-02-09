Çok Güzel Hareketler Bunlar'la ünlenen Zeynep Koçak'ın korku dolu anları

Değişimiyle gündem olan Çok Güzel Hareketler Bunlar yıldızı Zeynep Koçak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini korkuttu. Penceresinin söküldüğünü gören Zeynep Koçak, evine birisinin girdiğinden şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi fakat gerçek, bambaşka çıktı.

''Biri penceremi sökmüş. Evde kesin biri var şu an. Bana bir şey olursa iki kişi dışında hepinize hakkım helal olsun'' diyen Zeynep Koçak, yan odada bulduğu bir parçayı takipçileriyle paylaştı.