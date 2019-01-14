Çok Güzel Hareketler'in güzelini görenler tanıyamadı

2008 yılında ilk kez Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve yayınlandığı her hafta açık ara reyting rekorları kıran eğlence programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ı hatırladınız mı? Birbirinden ünlü oyuncular için büyük fırsat olan programdan sıyrılan isimlerden biri de Zeynep Koçak oldu.

