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  3. 14 Ocak 2019 11:59

Çok Güzel Hareketler'in güzelini görenler tanıyamadı

Bir dönem televizyonlarda fenomen olan program Çok Güzel Hareketler Bunlar'da rol alan Zeynep Koçak resmen evrim geçirdi, bambaşka biri oldu.

Çok Güzel Hareketler'in güzelini görenler tanıyamadı

2008 yılında ilk kez Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve yayınlandığı her hafta açık ara reyting rekorları kıran eğlence programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ı hatırladınız mı? Birbirinden ünlü oyuncular için büyük fırsat olan programdan sıyrılan isimlerden biri de Zeynep Koçak oldu.

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Çok Güzel Hareketler'in güzelini görenler tanıyamadı

Yılmaz Erdoğan'ın yönetiminde oyuncuların kendi yazıp oynadığı oyunlar 4 sezon boyunca ekranlarda fırtına gibi esmiş ve oyuncuların performansı izleyiciden tam not almıştı. Sempatik tavırları ve kendi yazdığı skeçlerle o dönem adından çok söz ettiren Zeynep Koçak şimdi bambaşka biri oldu!

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Çok Güzel Hareketler'in güzelini görenler tanıyamadı

Şimdilerde özellikle sosyal medyada çok konuşulan isimlerden biri olan Zeynep Koçak'ın yıllar içindeki değişimi yok artık dedirtti. Eski halinden eser kalmayan oyuncuya sık sık 'gerçekten bu sen misin' diye soran takipçileri Zeynep Koçak'ın son halini görünce gözlerine inanamadı.

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Çok Güzel Hareketler'in güzelini görenler tanıyamadı

2014 yılında biten programın ardından sinema filminde de rol alan Zeynep Koçak'ın yıllar içindeki inanılmaz değişimi estetik mi yaptırdı sorularını akıllara getirdi.

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