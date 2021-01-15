Coşkun Sabah: ''Yeniden evlenmek için can atıyorum''

Türk Sanat Müziği'nin önemli isimlerinden Coşkun Sabah, Canan Çal ile düet yaptıkları yeni şarkısı 'Gönlümün Kıymetlisi' için birlikte kamera karşısına geçti. Usta sanatçı, "Hiç düet yapmadım, hayatımda, sadece kendi şarkılarımı okudum. Herhalde ben de kendimden bıktım ki bu şarkıda bir kadın sesi olsun diye düşündüm.