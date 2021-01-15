Coşkun Sabah: ''Yeniden evlenmek için can atıyorum''
Coşkun Sabah, Canan Çal ile düet yaptıkları yeni şarkısı 'Gönlümün Kıymetlisi' için birlikte kamera karşısına geçti.
Türk Sanat Müziği'nin önemli isimlerinden Coşkun Sabah, Canan Çal ile düet yaptıkları yeni şarkısı 'Gönlümün Kıymetlisi' için birlikte kamera karşısına geçti. Usta sanatçı, "Hiç düet yapmadım, hayatımda, sadece kendi şarkılarımı okudum. Herhalde ben de kendimden bıktım ki bu şarkıda bir kadın sesi olsun diye düşündüm.
Son dönemde yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen 68 yaşındaki şarkıcı, "Bestelerinizi kendi yaşanmışlıklarınızdan mı yapıyorsunuz?" sorusu üzerine tartışma yaratacak bir cevaba imza attı.
Bekar müzisyenlerin daha üretken olduğunu belirten Coşkun Sabah, "Bestecinin hayatı çok değişiktir, bir şeyler duyar ve hisseder, şarkı yazar. Duygusuz zaten bu iş olmaz. Tetikleyen bir şeyler illa vardır" dedi.
"HALA EVLENMEK İÇİN CAN ATIYORUM"
Ünlü şarkıcı, "Eşimden ayrılalı üç sene oldu; biraz hayatımızda duygu patlaması olabiliyor, bir de bekar insanın müzisyenliği daha da bir üretken olabiliyor. Sakın yanlış anlamayın, 'Oo Coşkun Sabah şöyle falan' söyledi... Evlilik kadar güzel bir müessese yok, hala evlilik özlemi çekiyorum, hala evlenmek için can atıyorum" ifadelerini kullandı.