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  4. Cristiano Ronaldo malikanesini kiraya veriyor! (Sakın TL'ye çevirmeyin)

Cristiano Ronaldo malikanesini kiraya veriyor

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Madrid'de bulunan 4.8 milyon sterlin değerindeki evini kiraya veriyor. Ronaldo'nun istediği kira ise 8 bin 800 sterlin.

Cristiano Ronaldo malikanesini kiraya veriyor - Resim: 1

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Real Madrid'de forma giydiği yıllarda aldığı evi kiralığa çıkardı. Portekizli yıldız, 4.8 milyon sterlin değerindeki evi için kira bedelini de belirledi.

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Cristiano Ronaldo malikanesini kiraya veriyor - Resim: 2

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Ronaldo, Madrid'deki evini kiraya verme kararı aldı. Dünyaca ünlü futbolcu, 4.8 milyon sterlin değerindeki evi için 8 bin 800 sterlin (211.728 lira) kira istiyor.

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Cristiano Ronaldo malikanesini kiraya veriyor - Resim: 3

Cristiano Ronaldo'nun Madrid'deki evinde 7 yatak odası, 9 banyo, kapalı ve açık yüzme havuzları bulunuyor. Portekizli futbolcunun evinde ayrıca son teknoloji ile donatılmış bir spor salonu da yer alıyor.

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Cristiano Ronaldo malikanesini kiraya veriyor - Resim: 4
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