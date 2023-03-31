Cristiano Ronaldo'nun sevgilisinden olay fantezi itirafı

"SPA'DA DEĞİL YATAKTA İLİŞKİYE GİREBİLİRDİN"

Yayının bir bölümünde Ronaldo ile arasında geçen bir diyaloğu anlatan Georgina, "Spa'da ıslanmasınlar diye kollarımı havaya kaldırdığım için çok rezil bir durumdaydım. Kollarımın böyle olmasından bıkmıştım resmen." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine arkadaşları Georgina'nın neyi ima ettiğini anlayarak, "Spa'da değil de yatakta ilişkiye girebilirdin." dedi.