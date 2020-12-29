Çukur dizisinden ''La Casa De Papel'' göndermesi
Dün akşam 109. bölümüyle ekrana gelen Çukur'da soygun sahnesiyle ''La Casa De Papel'' dizisine gönderme yapıldı.
Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş'ın başrollerini paylaştığı Çukur dizisi, dün akşam heyecan dolu bir bölümle ekrana geldi.
Çukur'da Erdenetler'e savaş açan Yamaç Koçovalı, Olga'nın gizli defteri sayesinde Erdenetler'in paraları sakladıkları yerleri buldu. Paraların bir kısmının ise banka şubesinin duvarlarındaki gizli bölmelerde olduğunu öğrenen Yamaç, adamlarıyla birlikte bankayı soydu.
BANKAYI BASTILAR
Yamaç ve adamları Cengiz Erdenet maskeleri taktı. Yamaç bankanın paralarını almadı. Ancak duvarlardaki gizli bölmeleri kırarak Cengiz Erdenet'in yasa dışı yollardan kazandığı ve sakladığı dolarları çaldı.