Çukur dizisinden ''La Casa De Papel'' göndermesi

LA CASA DE PAPEL'E GÖNDERME YAPTILAR

Dünyaca ünlü La Casa de Papel dizisine de gönderme yapılan sahnede, Yamaç'ın İstanbul kod adını alması dikkat çekti. Yamaç'ın adamları ise kendilerine Adana, Antalya ve Mardin gibi şehirleri isim olarak seçti.