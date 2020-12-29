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  3. 29 Aralık 2020 11:19

Çukur dizisinden ''La Casa De Papel'' göndermesi

Dün akşam 109. bölümüyle ekrana gelen Çukur'da soygun sahnesiyle ''La Casa De Papel'' dizisine gönderme yapıldı.

Çukur dizisinden ''La Casa De Papel'' göndermesi

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş'ın başrollerini paylaştığı Çukur dizisi, dün akşam heyecan dolu bir bölümle ekrana geldi.

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Çukur dizisinden ''La Casa De Papel'' göndermesi

Çukur'da Erdenetler'e savaş açan Yamaç Koçovalı, Olga'nın gizli defteri sayesinde Erdenetler'in paraları sakladıkları yerleri buldu. Paraların bir kısmının ise banka şubesinin duvarlarındaki gizli bölmelerde olduğunu öğrenen Yamaç, adamlarıyla birlikte bankayı soydu.

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Çukur dizisinden ''La Casa De Papel'' göndermesi

BANKAYI BASTILAR
Yamaç ve adamları Cengiz Erdenet maskeleri taktı. Yamaç bankanın paralarını almadı. Ancak duvarlardaki gizli bölmeleri kırarak Cengiz Erdenet'in yasa dışı yollardan kazandığı ve sakladığı dolarları çaldı.

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Çukur dizisinden ''La Casa De Papel'' göndermesi

LA CASA DE PAPEL'E GÖNDERME YAPTILAR
Dünyaca ünlü La Casa de Papel dizisine de gönderme yapılan sahnede, Yamaç'ın İstanbul kod adını alması dikkat çekti. Yamaç'ın adamları ise kendilerine Adana, Antalya ve Mardin gibi şehirleri isim olarak seçti.

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