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  3. 23 Mart 2020 18:05

Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!

Efsun karakteriyle Çukur'a dahil olan ve Damla Sönmez'in özel hayatı dizinin izleyicileri tarafından mercek altına alındı. Damla Sönmez hakkında araştırma yapan Çukur izleyicileri güzel oyuncunun sevgilisini görünce inanamadı. İşte Damla Dönmez'in sevgilisi…

Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!

Efsun karakteriyle Çukur'a dahil olan ve Damla Sönmez'in özel hayatı dizinin izleyicileri tarafından mercek altına alındı. Damla Sönmez hakkında araştırma yapan Çukur izleyicileri güzel oyuncunun sevgilisini görünce inanamadı. İşte Damla Dönmez'in sevgilisi…

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Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!

SABRİ - YAĞMUR SARIOĞLU

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Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!

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Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!

VOLKAN - ZEYNEP DEMİREL

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