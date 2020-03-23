Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!

Efsun karakteriyle Çukur'a dahil olan ve Damla Sönmez'in özel hayatı dizinin izleyicileri tarafından mercek altına alındı. Damla Sönmez hakkında araştırma yapan Çukur izleyicileri güzel oyuncunun sevgilisini görünce inanamadı. İşte Damla Dönmez'in sevgilisi…