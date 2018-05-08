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  3. 08 Mayıs 2018 14:39

Çukur'a veda etti !

Ekranların sevilen dizisi Çukur'un son bölümünde bir ayrılık daha yaşandı.

Çukur'a veda etti !

Başrollerini Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz'in paylaştığı, Show TV'nin sevilen dizisi 'Çukur' dün akşam ekrana gelen bölümü şoke eden bir vedaya sahne oldu.

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Çukur'a veda etti !

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği, Ay Yapım imzalı 'Çukur’ dizisinde heyecan dorukta...

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Çukur'a veda etti !

Çukur’un sezon finaline yaklaşırken, mahallede taş üstünde taş bırakmayan büyük mücadele devam ediyor.

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Çukur'a veda etti !

'Saadet’in evlenmemesi için her şeyi yapan 'Vartolu’nun hayati hatası, Saadet’i ondan daha da uzaklaştırdı. Koçovalılar’ı kaybetmek istemeyen Saadet, sessiz bir şekilde evleneceği anı bekledi.

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