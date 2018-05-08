Çukur'a veda etti !
Ekranların sevilen dizisi Çukur'un son bölümünde bir ayrılık daha yaşandı.
Başrollerini Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz'in paylaştığı, Show TV'nin sevilen dizisi 'Çukur' dün akşam ekrana gelen bölümü şoke eden bir vedaya sahne oldu.
Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği, Ay Yapım imzalı 'Çukur’ dizisinde heyecan dorukta...
Çukur’un sezon finaline yaklaşırken, mahallede taş üstünde taş bırakmayan büyük mücadele devam ediyor.