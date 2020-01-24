Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı el ele görüntülendi
Çukur dizisinin Aliço'su Rıza Kocaoğlu ile dizide Nehir karakterini oynayan Hazal Subaşı, önceki akşam ilk kez el ele objektiflere yakalandı.
Dizide 'Yamaç'a, gerçek hayatta 'Aliço'ya gönlünü kaptırdı... Show TV'de ekranlara gelen 'Çukur'un iki yıldızı Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı'nın aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı.
Kameralardan köşe bucak kaçan oyuncu çift, önceki akşam Cihangir'de ilk kez el ele görüntülendi
Uçankuş'un haberine göre; basın mensuplarına el ele poz veren ikili, kısa da bir açıklama yaptı.