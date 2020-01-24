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  3. 24 Ocak 2020 12:42

Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı el ele görüntülendi

Çukur dizisinin Aliço'su Rıza Kocaoğlu ile dizide Nehir karakterini oynayan Hazal Subaşı, önceki akşam ilk kez el ele objektiflere yakalandı.

Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı el ele görüntülendi

Dizide 'Yamaç'a, gerçek hayatta 'Aliço'ya gönlünü kaptırdı... Show TV'de ekranlara gelen 'Çukur'un iki yıldızı Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı'nın aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı.

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Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı el ele görüntülendi

Kameralardan köşe bucak kaçan oyuncu çift, önceki akşam Cihangir'de ilk kez el ele görüntülendi

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Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı el ele görüntülendi

Uçankuş'un haberine göre; basın mensuplarına el ele poz veren ikili, kısa da bir açıklama yaptı.

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Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı el ele görüntülendi

Doludizgin ilerleyen aşkın belgesi de böylece ortaya çıkmış oldu. Çiçeği burnunda çiftin keyfinin gayet yerinde olması dikkatlerden kaçmadı.

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