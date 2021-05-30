Çukur'un Akşın'ı, Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan'ın bikinili pozlarına beğeni yağdı
Masumiyet dizisi kısa bir süre önce ekranlara veda etmişti. Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan finalin ardından tatile gitti.
Masumiyet dizisi ile dikkat çeken son dönemin gelecek vadeden genç yeteneklerinden İlayda Alişan sosyal medyanında ilgi odağı olmayı başardı. Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan İlayda Alişan'ın paylaşımlarına beğeni yağıyor.
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Dizisinin final yapmasıyla tatil sezonunu açan 25 yaşındaki güzel oyuncu İlayda Alişan son olarak sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı.
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Doğal güzelliğiyle dikkat çeken İlayda Alişan'ın sıfır makyaj haliyle beğeni topladı.
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Milliyet gazetesinden Umut Ünver'in haberine göre İlayda Alişan, önceki gün sevgilisi ile birlikte Yalıkavak Magi Beach’te görüntülendi.
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