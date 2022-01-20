Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz travesti oldu
Çukur dizisinde Timsah Celil karakterine hayat veren oyuncu Ahmet Melih Yılmaz trans birey oldu. Sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çeken Yılmaz'ın son hali görenleri şaşırtıyor.
Tiyatro ve dizi oyuncusu Ahmet Melih Yılmaz, Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil rolüyle hafızalara kazınmıştı.
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Çukur dizisinden sonra Cam Tavanlar dizisinde rol alan Ahmet Melih Yılmaz, şimdi bambaşka biri oldu.
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2020'de Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Yılmaz, trans birey oldu.
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Çukur'da psikopat ve ağır abi rolünün hakkını veren Ahmet Melih Yılmaz, sosyal medyada trans birey olduğunu artık saklamıyor.
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