Çukur'un Timsah'ı Ahmet Melih Yılmaz: ''Ailenizin travesticisi olacağım''

Ahmet Melih Yılmaz, bu süreçte kendisine en büyük desteği oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun verdiğini söyledi. Erdal Beşikçioğlu'nun kurduğu Tatbikat Sahne'de çalışmalarını sürdüren Yılmaz, "Erdal Beşikçioğlu bana babalık yapıyor. Beni 20 yaşından beri tanıdığı için bu halime şaşırmadı. Piyasadan sadece oyunla görüşüyorum. Zaten kimseden onay istemiyorum. Bana köstek olmasınlar yeter" dedi.