Cüneyt Arkın, Emel Sayın'la film çekerken hiç unutamadığı anısını anlattı

Emel Sayın'la anısını Posta gazetesine detayları ile anlatan Arkın “Emel Sayın ile ‘Rüzgar’ filmini çekiyoruz. Filmin de ayrıca yönetmenliğini yapıyorum... Kendini, çok ünlü bir şarkıcıyı oynuyor. Allah’ın unuttuğu dağ başında, kar, soğuk ve fırtına içinde bir kulübede çalışmak büyük işkenceydi” dedi