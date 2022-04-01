Cüneyt Arkın, Emel Sayın'la film çekerken hiç unutamadığı anısını anlattı
Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın (84), bir filmde beraber oynadığı Emel Sayın ile unutamadığı bir anısını anlatı.
Emel Sayın'la anısını Posta gazetesine detayları ile anlatan Arkın “Emel Sayın ile ‘Rüzgar’ filmini çekiyoruz. Filmin de ayrıca yönetmenliğini yapıyorum... Kendini, çok ünlü bir şarkıcıyı oynuyor. Allah’ın unuttuğu dağ başında, kar, soğuk ve fırtına içinde bir kulübede çalışmak büyük işkenceydi” dedi
Emel Sayın’ın prenses gibi olduğunu söyleyen Arkın sözlerine şöyle devam etti: “Bir sahne vardı ki ipler orada koptu. Kulübeden kaçıyor. Fark ediyorum. Dakikalarca karda süründürdüm...
Çukurlara düştü, tepelerden yuvarlandı. Gözlerinden yaşlar aktı. Sahneyi uzattım da uzattım. Bana kinlendi. Ertesi gün patron geldi. ‘Emel Sayın işi bırakabilir, ona uygun sahne yaz’ dedi. Anlamıştım.”
Hemen kendine bir dayak sahnesi yazdığını anlatan Cüneyt Arkın “Filmlerde kullandığımız karton sopa ile beni dövecekti...Sopa ile geldiğinde elindekinin karton olmadığını anladım. Kafam gözüm dağıldı, birkaç gün kendime gelemedim. Beni bir güzel patakladı...