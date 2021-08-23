Cüneyt Arkın'dan çok konuşulacak sözler: Tarih bilinci olan adamın...

"Kara Murat'ı seyirciye yetiştiremezdik"

Arkın, gençleri kendi kültürlerine sahip çıkmaya davet ederek şöyle konuştu:

"Benim dönemimde çektiğim filmler de çok popülerdi. Malkoçoğlu, Kara Murat, Battal Gazi… Kara Murat'ı seyirciye yetiştiremezdik. Tarihi dizilerin çekilmesi her anlamda olumludur