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  3. 15 Haziran 2019 17:30

Dakota Johnson ve Chris Martin 2 yıllık ilişkisini bitirdi

Grinin Elli Tonu filminin yıldızı Dakota Johnson ile Coldplay grubunun solisti Chris Martin, iki yıllık ilişkilerini bitirme kararı aldı. Çiftin ayrılmadan önce nişan planı yaptıkları öğrenildi. .

Dakota Johnson ve Chris Martin 2 yıllık ilişkisini bitirdi

Grinin Elli Tonu film serisiyle ünlenen oyuncu Dakota Johnson ile Coldplay grubunun solisti Chris Martin ayrılma kararı aldı.

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Dakota Johnson ve Chris Martin 2 yıllık ilişkisini bitirdi

29 yaşındaki Johnson ile 42 yaşındaki Martin'in ayrılmadan önce nişan planları yaptıkları öğrenildi.

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Dakota Johnson ve Chris Martin 2 yıllık ilişkisini bitirdi

Daily Mail'in haberine göre ilk kez geçen yıl kasım ayında birlikte görüntü veren ikiliye yakın kaynaklar, çiftin ayrılık haberinin beklenmedik olduğunu söyleyerek, birlikte çok mutlu göründüklerini söyledi.

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Dakota Johnson ve Chris Martin 2 yıllık ilişkisini bitirdi

Johnson'dan önce adı İngiliz model Annabelle Wallis ile anılan Chris martin, ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow ile 11 yıllık evliliğini 2015 yılında bitirmişti. Çiftin iki çocuğu bulunuyor.

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