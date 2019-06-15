Dakota Johnson ve Chris Martin 2 yıllık ilişkisini bitirdi
Grinin Elli Tonu filminin yıldızı Dakota Johnson ile Coldplay grubunun solisti Chris Martin, iki yıllık ilişkilerini bitirme kararı aldı. Çiftin ayrılmadan önce nişan planı yaptıkları öğrenildi. .
Grinin Elli Tonu film serisiyle ünlenen oyuncu Dakota Johnson ile Coldplay grubunun solisti Chris Martin ayrılma kararı aldı.
29 yaşındaki Johnson ile 42 yaşındaki Martin'in ayrılmadan önce nişan planları yaptıkları öğrenildi.
Daily Mail'in haberine göre ilk kez geçen yıl kasım ayında birlikte görüntü veren ikiliye yakın kaynaklar, çiftin ayrılık haberinin beklenmedik olduğunu söyleyerek, birlikte çok mutlu göründüklerini söyledi.