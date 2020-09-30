  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 30 Eylül 2020 19:50

Damla Ersubaşı boşandıktan sonra imaj değiştirdi

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı, Mustafa Can Keser'den boşanır boşanmaz imajını değiştirdi.

Damla Ersubaşı boşandıktan sonra imaj değiştirdi

Oyuncu Damla Ersubaşı, şiddet gördüğünü iddia ettiği eşi Mustafa Can Keser'den iki hafta önce boşanmıştı.

1/ 7
Damla Ersubaşı boşandıktan sonra imaj değiştirdi

Bir dönemin ünlü dizisi 'Sihirli Annem' ile şöhreti yakalayan Ersubaşı, ayrılıktan sonra soluğu kuaförde aldı.

2/ 7
Damla Ersubaşı boşandıktan sonra imaj değiştirdi

Yeni halini sosyal medya hesabından yayınlayan Damla Ersubaşı, "Uzun bir süre değiştirmeyi düşünmüyorum, inşallah, zorla kandırdım zaten" notunu düştü. Ersubaşı'nın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. Takipçilerinin bir kısmı yeni imajını beğenirken, bazıları da eleştirdi.

3/ 7
Damla Ersubaşı boşandıktan sonra imaj değiştirdi

Keser, Damla Ersubaşı ikinci bebeğine hamileyken bir kadınla samimi şekilde yakalanmıştı. Eşinin kendisini aldattığını kabul eden oyuncu, evliliğine devam etme kararı almıştı. Ardından Keser'in, Ersubaşı'yı darp ettiği gündem olmuştu.

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM