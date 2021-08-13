Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Kafa karıştıran paylaşım

DAHA ÖNCE İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Çift, geçtiğimiz aylarda kızlarıyla birlikte Bodrum'a giden ikili, deniz ve güneşin tadını çıkarırken objektiflere yakalanmıştı. Gazetecilerin görüntü aldığını fark eden ikiliden Ersubaşı, barışma sorularına, "Arkadaşlar biz barışmadık. Her zamanki gibi çocuklarımız için bir araya geldik" yanıtını vermişti.