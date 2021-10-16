Damla Ersubaşı ihaneti ve şiddeti affetti
Sihirli Annem'deki rolüyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser arasındaki "ihanet" ve "şiddet" iddiaları sonrasında evliliklerini noktalayan ikilinin barıştığı ortaya çıktı.
Sihirli Annem'deki rolüyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser, 2016 yılında dünyaevine girmişti.
1 / 10
Çift, 4 yıllık evliliğini ihanet ve şiddet iddialarının gölgesinde geçtiğimiz yıl eylül ayında sonlandırmıştı.
2 / 10
Eşini aldatma görüntüleriyle gündeme gelen Keser'in, 2017 yılında Damla Ersubaşı ve kendi kardeşi Alev Keser'i darp ettiği hatta mahkemelik olduğu öğrenilmişti.
3 / 10
Geçtiğimiz yıl Eylül ayında da evliliklerini noktalayan ikilinin, son dönemde yeniden bir araya geldiği konuşuluyordu. Mustafa Can Keser'in son paylaşımı, gerçeği açığa çıkardı.
4 / 10