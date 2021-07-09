Damla Ersubaşı'dan estetik itirafı
Sihirli Annem dizisinde Tuğçe karakteriyle adını duyuran oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medya hesabından estetik yaptırdığını itiraf etti.
Sihirli Annem dizisiyle adını duyuran Damla Ersubaşı'ndan estetik itirafı geldi. Yaptırdığı operasyonları tek tek anlatan Ersubaşı, '30'a 2 kala tribine girdim. Dudaklarıma ve yüzümün belli bölgelerine estetik yaptırdım. Pişman da değilim' dedi.
Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı estetik yaptıran ünlüler kervanına katıldı. Yüzüne bir takım işlemler yaptıran ünlü isim detayları takipçileriyle paylaştı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ersubaşı, 'Yüzüm şiş! Elmacık kemiğime dolgu yaptırdım. Hatta hayatımda ilk kez dudağıma da dolgu yaptırdım. Yani şimdi istediğiniz kadar 'dudakları dolgu' diyebilirsiniz, artık doğru. Bu da 30'a 2 kala tribine girdim galiba o yüzden yaptırdım her şeyi... Alnımda, çenemde, dudağımda, elmacık kemiğimde ve burun ucunda botoksum var. İyi ki de yaptırdım isteyen istediğini söyleyebilir. Yüzüm hala şiş, oturması bir haftayı buluyormuş... İyi ki yaptırmışım, memnunum' ifadelerini kullandı.