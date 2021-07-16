Damla Ersubaşı'nın son haline yorum yağdı
Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak anılan Damla Ersubaşı'nın Instagram hesabında paylaştığı son fotoğrafa takipçilerin eleştirilerine maruz kaldı.
Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak anılan Damla Ersubaşı, geçtiğimiz hafta estetik itirafında bulundu, yaptırdığı estetikleri tek tek anlattı...
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ersubaşı, 'Yüzüm şiş! Elmacık kemiğime dolgu yaptırdım. Hatta hayatımda ilk kez dudağıma da dolgu yaptırdım. Yani şimdi istediğiniz kadar 'dudakları dolgu' diyebilirsiniz, artık doğru. Bu da 30'a 2 kala tribine girdim galiba o yüzden yaptırdım her şeyi... Alnımda, çenemde, dudağımda, elmacık kemiğimde ve burun ucunda botoksum var. İyi ki de yaptırdım isteyen istediğini söyleyebilir. Yüzüm hala şiş, oturması bir haftayı buluyormuş... İyi ki yaptırmışım, memnunum' dedi.
Damla Ersubaşı, son halini bugün Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
Ersubaşı'nın yeni halini bazı takipçileri beğenmedi ve "artık estetik yaptırma" uyarısında bulundu.