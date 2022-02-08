Damla Sönmez, iddialı pozlarıyla derin yırtmaçlı göğüs dekolteli elbisesiyle beğeni topladı
Aziz dizisinde hayat verdiği Dilruba karakteri ile izleyici karşısına çıkan Damla Sönmez verdiği pozlarla dikkat çekiyor.
Güzel oyuncu, son olarak Instagram sayfasından paylaştığı cesur karelerle gündeme geldi.
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Sönmez'in dekolteli ve yırtmaçlı siyah elbisesiyle verdiği pozlar çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
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O Ses Türkiye yarışmasının yılbaşı çekimlerine konuk olan Sönmez'in, şarkıcı Murat Boz ile yakınlaştığı konuşulmuştu.
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Konuyla ilgili olarak Boz ve Sönmez tarafından açıklama gelmedi.
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