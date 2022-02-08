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  4. Damla Sönmez, iddialı pozlarıyla derin yırtmaçlı göğüs dekolteli elbisesiyle beğeni topladı

Damla Sönmez, iddialı pozlarıyla derin yırtmaçlı göğüs dekolteli elbisesiyle beğeni topladı

Aziz dizisinde hayat verdiği Dilruba karakteri ile izleyici karşısına çıkan Damla Sönmez verdiği pozlarla dikkat çekiyor.

Damla Sönmez, iddialı pozlarıyla derin yırtmaçlı göğüs dekolteli elbisesiyle beğeni topladı - Resim: 1

Güzel oyuncu, son olarak Instagram sayfasından paylaştığı cesur karelerle gündeme geldi.

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Damla Sönmez, iddialı pozlarıyla derin yırtmaçlı göğüs dekolteli elbisesiyle beğeni topladı - Resim: 2

Sönmez'in dekolteli ve yırtmaçlı siyah elbisesiyle verdiği pozlar çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

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Damla Sönmez, iddialı pozlarıyla derin yırtmaçlı göğüs dekolteli elbisesiyle beğeni topladı - Resim: 3

O Ses Türkiye yarışmasının yılbaşı çekimlerine konuk olan Sönmez'in, şarkıcı Murat Boz ile yakınlaştığı konuşulmuştu.

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Damla Sönmez, iddialı pozlarıyla derin yırtmaçlı göğüs dekolteli elbisesiyle beğeni topladı - Resim: 4

Konuyla ilgili olarak Boz ve Sönmez tarafından açıklama gelmedi.

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