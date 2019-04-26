  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 26 Nisan 2019 17:20

Dan Bilzerian'dan olay yaratan doğum günü partisi

Yaşadığı lüks hayatla milyonlarca takipçisi olan dünyanın en zengin playboyu Dan Bilzerian, doğum gününde beslediği boz ayıyla yine adından söz ettirdi.

Dan Bilzerian'dan olay yaratan doğum günü partisi

Yaşadığı lüks hayatla milyonlarca takipçisi olan dünyanın en zengin playboyu Dan Bilzerian, doğum gününde beslediği boz ayıyla yine adından söz ettirdi. Instagram'da 26,8 milyon takipçisiyle Instagram'ın kralı olarak bilinen ünlü playboy Dan Bilzerian'in heyecan ve adrenalin tutkusu herkes tarafından biliniyor. Ekstrem sporlarla da arası çok iyi olan Instagram kralı Dan'in bir tutkusu da hayvanlar, daha öncesinde bir aslanla yan yana poz veren Bilzerian, bu sefer doğum gününde bir boz ayı beslerken ki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

1/ 39
Dan Bilzerian'dan olay yaratan doğum günü partisi

Los Angeles'taki evinde parti düzenleyen Bilzerian, bahçesindeki boz ayıyı beslerken paylaştığı bu görüntü ile tartışmalara sebep oldu. Bilzerian 15 milyon görüntülenme alan video ile ilgili açıklama yaptı. Ayının parti süresince son derece düzgün muamele gördüğünü belirten Bilzerian ayının çok genç yaşta koruma altına alındığını ve son derece sağlıklı beslendiğini belirtti.

2/ 39
Dan Bilzerian'dan olay yaratan doğum günü partisi

Dan Bilzerian zenginliğinin sırrı çözüldü

Dillere destan yaşam tarzıyla tanınan Dan Bilzerian yine gündeme geldi. Fakat bu sefer çılgınlıkları ile değil herkesin merak ettiği sorunun cevabıyla.

3/ 39
Dan Bilzerian'dan olay yaratan doğum günü partisi

Sayısız arabası, yatları,kocaman bir jeti, hatta trafiğe takılmamak için bir helikopteri bile var ama bunları nasıl alabildiğini herkes merak ediyor.

4/ 39
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM