Dan Bilzerian'dan olay yaratan doğum günü partisi

Yaşadığı lüks hayatla milyonlarca takipçisi olan dünyanın en zengin playboyu Dan Bilzerian, doğum gününde beslediği boz ayıyla yine adından söz ettirdi. Instagram'da 26,8 milyon takipçisiyle Instagram'ın kralı olarak bilinen ünlü playboy Dan Bilzerian'in heyecan ve adrenalin tutkusu herkes tarafından biliniyor. Ekstrem sporlarla da arası çok iyi olan Instagram kralı Dan'in bir tutkusu da hayvanlar, daha öncesinde bir aslanla yan yana poz veren Bilzerian, bu sefer doğum gününde bir boz ayı beslerken ki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

