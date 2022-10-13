Danilo Şef çocukluk fotoğrafını paylaştı: İşte MasterChef jürisinin çocuklukları
Ünlü şef Danilo Zanna, çocukluk fotoğrafını paylaştı. Zanna'nın fotoğrafını görenler "Oğlunuz sizin kopyanız" yorumunda bulundu.
MasterChef Türkiye'nin sempatik şefi Danilo Zanna, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Fotoğraflarda Mehmet Şef ve Somer Şef'in de çocukluk zamanından kareleri de vardı. Danilo Şef'in fotoğrafını görenler "Oğlunuz sizin kopyanız" yorumunda bulundu. İşte o kare...
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MasterChef'te jüri üyeliği yapan Danilo Zanna'nın son paylaşımına beğeni yağdı. Zanna'nın paylaşımında sadece kendi çocukluğu değil, Somer Şef ve Mehmet Şef'in de çocukluk fotoğrafları vardı.
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İşte Danilo Zanna'nın çocukluk fotoğrafı...
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Mehmet Şef'in çocukluğu...
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