Danilo Şef çocukluk fotoğrafını paylaştı: İşte MasterChef jürisinin çocuklukları

MasterChef Türkiye'nin sempatik şefi Danilo Zanna, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Fotoğraflarda Mehmet Şef ve Somer Şef'in de çocukluk zamanından kareleri de vardı. Danilo Şef'in fotoğrafını görenler "Oğlunuz sizin kopyanız" yorumunda bulundu. İşte o kare...