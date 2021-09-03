Danilo Şef'in MasterChef Türkiye’den apar topar ayrılmasının nedeni belli oldu
MasterChef'in yayınlanan son bölümünde şeflerin tadım yaptığı esnada Danilo Şef'in aniden programı terk ettiği görülmüştü. Programın izleyicileri "Danilo Şef programdan neden ayrıldı" sorusunun cevabını ararken, sebebi ise belli oldu.
MasterChef yarışmasında dün akşam herkesi merakta bırakan bir an yaşandı. Dokunulmazlık oyununun bitiminde yarışmacıların tabaklarını tadım yapan şefler yarışmanın kazanını seçmek için yemekleri değerlendiriyorlardı. Danilo Şef'in yemek tadımı yapmasının hemen ardından ekipten bir kişinin yanına gelerek bir haber verdiği dikkat çekmişti.
Yayın esnasında kameralara yansıyan bu durumun ardından Danilo Şef apar topar yayından ayrıldı. Mehmet Şef'in de yaşanan durumun hemen ardından yaptığı açıklamada "Danilo Şef çok çok özel bir durum nedeniyle aramızdan ayrıldı" diyerek bilgi verdi.
MasterChef'te yaşanan bu durumun ardından gelen ilk bilgilere göre, Danilo Şef'e gelen haber annesinin rahatsızlandığı yönündeydi.
Danilo Şef'in annesinin ani bilinç kaybı yaşamasından dolayı çevresindekilerin panik olduğu ve şefe durumu hemen bildirdikleri gelen ilk bilgiler arasında. Yaşanan bu durumun ardından edinilen bilgilere göre Danilo Şef'in annesinin durumu şu anda iyi.