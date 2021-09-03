Danilo Şef'in MasterChef Türkiye’den apar topar ayrılmasının nedeni belli oldu

Yayın esnasında kameralara yansıyan bu durumun ardından Danilo Şef apar topar yayından ayrıldı. Mehmet Şef'in de yaşanan durumun hemen ardından yaptığı açıklamada "Danilo Şef çok çok özel bir durum nedeniyle aramızdan ayrıldı" diyerek bilgi verdi.