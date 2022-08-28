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  4. Danilo Şef'le aşk yaşadığı iddia edilmişti: MasterChef Pelin Zaman'ı görenler şoke oldu

Danilo Şef'le aşk yaşadığı iddia edilmişti: MasterChef Pelin Zaman'ı görenler şoke oldu

MasterChef 2021'de yarışan ve Şef Danilo Zanna ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen eski yarışmacı Pelin Zaman sosyal medyadan son halini paylaştı.

Danilo Şef'le aşk yaşadığı iddia edilmişti: MasterChef Pelin Zaman'ı görenler şoke oldu - Resim: 1

Masterchef 2021yarışmacıları arasında bulunan Pelin Zaman yarışma macerası bitmesine rağmen popülerliğini koruyor.  

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Danilo Şef'le aşk yaşadığı iddia edilmişti: MasterChef Pelin Zaman'ı görenler şoke oldu - Resim: 2

Masterchef 2021 yarışması sonrası Danilo Zanna ile aşk yaşadığı haberleriyle dikkat çeken Zaman son pozlarıyla gündemde.

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Danilo Şef'le aşk yaşadığı iddia edilmişti: MasterChef Pelin Zaman'ı görenler şoke oldu - Resim: 3

Yarışmanın başarılı isimlerinden Pelin Zaman, güzelliğiyle dikkat çeken isimlerdendi. Zaman'ın son pozları da oldukça beğeni aldı. 

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Danilo Şef'le aşk yaşadığı iddia edilmişti: MasterChef Pelin Zaman'ı görenler şoke oldu - Resim: 4

Ancak bazı kullanıcılar Pelin Zaman'ın filtreyi abarttığı görüşündeydi.  

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