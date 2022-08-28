Danilo Şef'le aşk yaşadığı iddia edilmişti: MasterChef Pelin Zaman'ı görenler şoke oldu
MasterChef 2021'de yarışan ve Şef Danilo Zanna ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen eski yarışmacı Pelin Zaman sosyal medyadan son halini paylaştı.
Masterchef 2021yarışmacıları arasında bulunan Pelin Zaman yarışma macerası bitmesine rağmen popülerliğini koruyor.
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Masterchef 2021 yarışması sonrası Danilo Zanna ile aşk yaşadığı haberleriyle dikkat çeken Zaman son pozlarıyla gündemde.
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Yarışmanın başarılı isimlerinden Pelin Zaman, güzelliğiyle dikkat çeken isimlerdendi. Zaman'ın son pozları da oldukça beğeni aldı.
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Ancak bazı kullanıcılar Pelin Zaman'ın filtreyi abarttığı görüşündeydi.
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