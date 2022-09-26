Danilo Zanna'nın asıl mesleği duyanları şoke etti: Çok alakasız
"Elin Oğlu" programıyla tanınan daha sonrasında İtalyan şef Danilo Zanna'nın asıl mesleği herkesi şoke etti.
Danilo Zanna esk eşiyle tabıştıktan sonra Türkiye'de yaşamaya başlamış ve "Elin Oğlu" programına katılmıştı. Programdaki sempatik tavırlarıyla kısa sürede fenomen haline gelen İtalyan şef MasterChef'te jüri üyesi olmuştu.
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Tüm Türkiye'nin sempatisini kazanan ünlü şef geçtiğimiz aylarda eşinden olaylı şekilde boşanmasıyla da gündeme oturmuştu. Danilo Şef hakkında kimsenin bilmediği bir gerçeği Mehmet Şef programda açıkladı.
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Mehmet Şef, Danilo Zanna'nın İtalya'da edebiyat öğretmeni olduğunu söyledi.
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