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  4. Danilo Zanna'nın asıl mesleği duyanları şoke etti: Çok alakasız

Danilo Zanna'nın asıl mesleği duyanları şoke etti: Çok alakasız

"Elin Oğlu" programıyla tanınan daha sonrasında İtalyan şef Danilo Zanna'nın asıl mesleği herkesi şoke etti.

Danilo Zanna'nın asıl mesleği duyanları şoke etti: Çok alakasız - Resim: 1

Danilo Zanna esk eşiyle tabıştıktan sonra Türkiye'de yaşamaya başlamış ve "Elin Oğlu" programına katılmıştı. Programdaki sempatik tavırlarıyla kısa sürede fenomen haline gelen İtalyan şef MasterChef'te jüri üyesi olmuştu. 

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Danilo Zanna'nın asıl mesleği duyanları şoke etti: Çok alakasız - Resim: 2

Tüm Türkiye'nin sempatisini kazanan ünlü şef geçtiğimiz aylarda eşinden olaylı şekilde boşanmasıyla da gündeme oturmuştu. Danilo Şef hakkında kimsenin bilmediği bir gerçeği Mehmet Şef programda açıkladı.

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Danilo Zanna'nın asıl mesleği duyanları şoke etti: Çok alakasız - Resim: 3

Mehmet Şef, Danilo Zanna'nın İtalya'da edebiyat öğretmeni olduğunu söyledi. 

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