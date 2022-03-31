Danla Bilic bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı
Sosyal medya sayfasından yaptığı makyaj videolarıyla tanınan Danla Bilic, geçirdiği estetik operasyonla silikon taktırdığı göğüsleriyle sosyal medyayı salladı...
Son haliyle bambaşka bir imaja dönüşen fenomen Danla Bilic son olarak da memelerine silikon taktırdı.
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YouTube'da ürettiği makyaj ve yaşam tarzı içerikleriyle büyük bir hayran kitlesi kazanan fenomen Danla Bilic bikinisiyle kamera karşısına geçti.
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Yeni bir video çeken fenomen dekolteli kıyafetlerini sergilerken "Net görmemiştiniz, net göstermeye karar verdim" demişti.
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Danla Bilic güneşi görünce bikinisini giyip hemen poz verdi.
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