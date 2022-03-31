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Danla Bilic bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı

Sosyal medya sayfasından yaptığı makyaj videolarıyla tanınan Danla Bilic, geçirdiği estetik operasyonla silikon taktırdığı göğüsleriyle sosyal medyayı salladı...

Danla Bilic bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı - Resim: 1

Son haliyle bambaşka bir imaja dönüşen fenomen Danla Bilic son olarak da memelerine silikon taktırdı.

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Danla Bilic bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı - Resim: 2

YouTube'da ürettiği makyaj ve yaşam tarzı içerikleriyle büyük bir hayran kitlesi kazanan fenomen Danla Bilic bikinisiyle kamera karşısına geçti.

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Danla Bilic bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı - Resim: 3

Yeni bir video çeken fenomen dekolteli kıyafetlerini sergilerken "Net görmemiştiniz, net göstermeye karar verdim" demişti.

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Danla Bilic bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı - Resim: 4

Danla Bilic güneşi görünce bikinisini giyip hemen poz verdi.

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