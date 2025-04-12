Danla Bilic eski sevgilisinin saldırısına uğradı; KADES'ten yardım istedi
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi tarafından restoranda darbedildi. KADES uygulaması ile polis çağıran fenomen, darp raporu aldığını belirterek, ''Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum'' dedi.
Sosyal medyada Danla Bilic ismiyle tanınan fenomen N.D.A.(30), Eyüpsultan'daki bir spor kulübünün içindeki restoranda eski sevgisilisi B.Ç. tarafından darp edildi.
KADES uygulamasını kullanarak adrese polis çağıran Danla Biliç'in, ekiplerin şüpheliyi uzaklaştırmasının ardından kendisinin emniyete giderek şikayetçi olacağını söylediği öğrenildi.
Sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yapan Danla Bilic şu ifadeleri kullandı:
"Ocak ayında sona eren ilişkim sonrası eski erkek arkadaşım B.Ç. tarafından sistematik şekilde ısrarlı takibe, tacize ve darpa maruz kalmaktayım. B.Ç., yaşam alanıma izinsiz yaklaşmış, ikametime girmeye çalışmış ve güvenliği aşarak evime belirli aralıklarla izinsiz şekilde gelmiştir.
Zaman zaman kapımı zorlamış, siteye kurye kılığında giriş yapmış, beni takip etmiş ve fiziksel güvenliğimi tehdit eden eylemlerde bulunmuştur. Şoförümle seyir halinde olduğumuz aracımızı takip etmiş, beni korumak amaçlı araya giren şoförüme fiziksel saldırıda bulunup tehdit içerikli mesajlar göndermiş, ev adresini bulup adresine gidip kendisini de aynı şekilde defalarca taciz ve tehdit etmiştir.