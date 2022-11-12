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Danla Bilic ve Kubilay Aka aşkı kısa sürdü

Ünlü oyuncu Kubilay Aka ve sosyal medya fenomeni Danla Bilic'ten kötü haber geldi. İkilinin beraberlikleri 2 ay bile sürmedi.

Danla Bilic ve Kubilay Aka aşkı kısa sürdü - Resim: 1

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic geçtiğimiz Eylül ayı oyuncu Kubilay Aka ile aşk yaşamaya başladı. 

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Danla Bilic ve Kubilay Aka aşkı kısa sürdü - Resim: 2

Sosyal medyada gündeme gelen haberlerin ardından Danla Bilic ve Kubilay Aka ilişkileri gündeme geldi. 2.Sayfa'nın haberine göre Danla Bilic ve Kubilay Aka 1.5 ay süren ilişkilerini sonlandırdı.

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Danla Bilic ve Kubilay Aka aşkı kısa sürdü - Resim: 3

Ayrılık haberinin ardından Kubilay Aka'dan üstsüz pozlar geldi.

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Danla Bilic ve Kubilay Aka aşkı kısa sürdü - Resim: 4

Yakışıklı oyuncunun bu pozlarına takipçileri hem anlam veremedi hem de çok beğendi.

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