Danla Bilic ve Kubilay Aka aşkı kısa sürdü
Ünlü oyuncu Kubilay Aka ve sosyal medya fenomeni Danla Bilic'ten kötü haber geldi. İkilinin beraberlikleri 2 ay bile sürmedi.
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic geçtiğimiz Eylül ayı oyuncu Kubilay Aka ile aşk yaşamaya başladı.
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Sosyal medyada gündeme gelen haberlerin ardından Danla Bilic ve Kubilay Aka ilişkileri gündeme geldi. 2.Sayfa'nın haberine göre Danla Bilic ve Kubilay Aka 1.5 ay süren ilişkilerini sonlandırdı.
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Ayrılık haberinin ardından Kubilay Aka'dan üstsüz pozlar geldi.
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Yakışıklı oyuncunun bu pozlarına takipçileri hem anlam veremedi hem de çok beğendi.
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