Danla Bilic'e kendi evinde iğrenç taciz
'Danla Bilic' ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Neslihan Damla Aktepe, sosyal medya hesabından yaşadığı tacizi anlattı.
Evinin adresini bulup, güvenliğe kurye, kargo taklidi yaparak evinin kapısının önüne gelindiğini ve aylarca kendisine sapık gibi mesaj atıldığını dile getiren Bilic, Instagram hesabından isyan etti.
Bilic paylaşımında şunları söyledi: "Evimin adresini bulup, güvenliğe kurye, kargo taklidi yapıp bir daha evimin kapısına gelen olursa artık kibar davranmam. Aylardır sapık gibi mesaj atıp, arkadaşlarımın özel numaralarını bulup aradınız ses çıkarmadım ama bu artık son radde. Bir daha ne beni ne bir arkadaşımı en ufak mesajla bile rahatsız ederseniz gerçekten olay çıkarırım."
AYRILDILAR MI?
Danla Bilic, 'Tatlıcı' lakaplı sevgilisi Berat Demir'le yollarını ayırdıktan sonra Poyraz Teoman ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Mutluluklarını sık sık sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gözler önüne seren çift ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı
26 yaşındaki Bilic, sevgilisi ile birlikte yer aldıkları fotoğrafları Instagram hesabından sildi. Teoman'ı sosyal medyadan takipten de çıkan Danla Bilic'in bu hamlesi, "Ayrıldılar mı?" sorusunu akıllara getirdi. Taraflar, henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı. Bilic, daha önce, "Evlilik için çok diri ve gencim." şeklinde konuşmuştu.