Danla Bilic'in darbedildiği anlar kamerada: Önce tokat sonra yumruk attı!
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi tarafından darbedildiğini açıklamıştı. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Eyüpsultan'daki bir spor kulübünün içindeki restoranda eski sevgilisi B.Ç.'nin saldırısına uğradı. Ünlü ismin darbedildiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Ekol TV'nin ulaştığı görüntülerde, B.Ç.'nin Danla Bilic'e önce tokat ardından da yumruk attığı görüldü.
Danla Bilic sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Ocak ayında sona eren ilişkim sonrası eski erkek arkadaşım B.Ç. tarafından sistematik şekilde ısrarlı takibe, tacize ve darpa maruz kalmaktayım. B.Ç., yaşam alanıma izinsiz yaklaşmış, ikametime girmeye çalışmış ve güvenliği aşarak evime belirli aralıklarla izinsiz şekilde gelmiştir.
Zaman zaman kapımı zorlamış, siteye kurye kılığında giriş yapmış, beni takip etmiş ve fiziksel güvenliğimi tehdit eden eylemlerde bulunmuştur. Şoförümle seyir halinde olduğumuz aracımızı takip etmiş, beni korumak amaçlı araya giren şoförüme fiziksel saldırıda bulunup tehdit içerikli mesajlar göndermiş, ev adresini bulup adresine gidip kendisini de aynı şekilde defalarca taciz ve tehdit etmiştir.