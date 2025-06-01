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Danla Biliç'in hayatını kabusa çeviren eski sevgilisi için karar verildi

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'e şiddet uyguladığı ve dayısını tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan eski erkek arkadaşı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
Danla Biliç'in hayatını kabusa çeviren eski sevgilisi için karar verildi - Resim: 1

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Danla Biliç olarak tanınan Neslihan Aktepe (30), erkek arkadaşı B.Ç. tarafından Göktürk Mahallesi Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nün kafeteryasında darp edilmişti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şüpheli, polis ekiplerince Denizli'de gözaltına alınmıştı. 

 

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Danla Biliç'in hayatını kabusa çeviren eski sevgilisi için karar verildi - Resim: 2

B.Ç. emniyet ifadesinde ise suçlamaları reddetmişti. Öte yandan şüpheli, 4 gün sonra serbest bırakılmıştı.

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Danla Biliç'in hayatını kabusa çeviren eski sevgilisi için karar verildi - Resim: 3

Dayısını arayarak tehdit ettiği iddiası
Sosyal medyada açıklamalarda bulunan fenomen, şüphelinin Aktepe'nin Kütahya'da ki dayısını arayarak, "Kızınızın ölüm haberini 3-4 güne alırsınız" şeklinde tehditler savurduğunu iddia etti.

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Danla Biliç'in hayatını kabusa çeviren eski sevgilisi için karar verildi - Resim: 4

Tekrar gözaltına alındı
İddialar sonrası yapılan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, B.Ç.'yi Eyüpsultan'da bir adreste tekrar gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. B.Ç., sevk edildiği adli makamlarca, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

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