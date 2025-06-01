Danla Biliç'in hayatını kabusa çeviren eski sevgilisi için karar verildi

Dayısını arayarak tehdit ettiği iddiası

Sosyal medyada açıklamalarda bulunan fenomen, şüphelinin Aktepe'nin Kütahya'da ki dayısını arayarak, "Kızınızın ölüm haberini 3-4 güne alırsınız" şeklinde tehditler savurduğunu iddia etti.