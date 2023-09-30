Danla Bilic'in sosyal medya kazancı dudak uçuklattı
Türkiye'nin sosyal medyadaki makyaj fenomeni Danla Bilic'in 15 saniyelik reklamdan aldığı ücret dudak uçuklattı.
YouTube’da yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan Danla Bilic’in sosyal medya kazancı gündem oldu.
1 / 32
Özel hayatıyla da sık sık gündem olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, bu kez de Instagram sayfasından aldığı reklamlar için post ve story başına aldığı ücret çok konuşuldu.
2 / 32
İddialara göre; sosyal medya fenomeni 15 saniyelik reklam ücreti olarak 150 bin TL ve 180 bin TL aralığında para kazanıyor.
3 / 32
4 / 32