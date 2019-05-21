Danla Bilic'ten ''evleniyoruz'' paylaşımı

Sürpriz bir kararla yeniden bir araya gelen çift, barışmayı sosyal medya hesabından paylaştıkları fotoğrafla duyurmuştu. Bir dizi estetik operasyon geçiren Bilic, barışma kararını, "O hiç değişmemiş ama ben?" paylaşımıyla ilan etmişti.



