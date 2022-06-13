  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Dans videosu ile olay olmuştu: Hülya Avşar şimdi de bikini ile bahçe suladı

Dans videosu ile olay olmuştu: Hülya Avşar şimdi de bikini ile bahçe suladı

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan Hülya Avşar bikini ile bahçe sularken çektirdiği videoyu paylaştı.

Dans videosu ile olay olmuştu: Hülya Avşar şimdi de bikini ile bahçe suladı - Resim: 1

Hülya Avşar, YouTube ve TikTok’ta paylaşımlar yapmaya başlamış “Z kuşağını yakalamak gibi bir amacım yok, istiyorlarsa onlar beni yakalayabilir” demişti.

1 / 38
Dans videosu ile olay olmuştu: Hülya Avşar şimdi de bikini ile bahçe suladı - Resim: 2

Hülya Avşar önceki gün TikTok’ta bikinili şov yaptı. Elinde bahçe hortumu ile etrafı suladı, bir yandan da dans etti.

2 / 38
Dans videosu ile olay olmuştu: Hülya Avşar şimdi de bikini ile bahçe suladı - Resim: 3

Bikinisiyle dans eden Hülya Avşar'ı görenler "Genç kızlara taş çıkartıyor", "Hiç yaşlanmıyor", "Birinci belli" yorumları yaptı. Hülya Avşar geçtiğimiz günlerde dijitalde yaptığı işlerle ilgili sorulara yanıt vermişti.

3 / 38
Dans videosu ile olay olmuştu: Hülya Avşar şimdi de bikini ile bahçe suladı - Resim: 4

Muhabirlerin "YouTube'da da videolarınızı atmaya başladınız tekrardan, gündelik paylaşımlarınız. O nasıl gidiyor?" sorusuna Avşar "3 bölüm yayınlandı, o da çok iyi gidiyor.

4 / 38