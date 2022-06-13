Dans videosu ile olay olmuştu: Hülya Avşar şimdi de bikini ile bahçe suladı
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan Hülya Avşar bikini ile bahçe sularken çektirdiği videoyu paylaştı.
Hülya Avşar, YouTube ve TikTok’ta paylaşımlar yapmaya başlamış “Z kuşağını yakalamak gibi bir amacım yok, istiyorlarsa onlar beni yakalayabilir” demişti.
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Hülya Avşar önceki gün TikTok’ta bikinili şov yaptı. Elinde bahçe hortumu ile etrafı suladı, bir yandan da dans etti.
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Bikinisiyle dans eden Hülya Avşar'ı görenler "Genç kızlara taş çıkartıyor", "Hiç yaşlanmıyor", "Birinci belli" yorumları yaptı. Hülya Avşar geçtiğimiz günlerde dijitalde yaptığı işlerle ilgili sorulara yanıt vermişti.
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Muhabirlerin "YouTube'da da videolarınızı atmaya başladınız tekrardan, gündelik paylaşımlarınız. O nasıl gidiyor?" sorusuna Avşar "3 bölüm yayınlandı, o da çok iyi gidiyor.
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