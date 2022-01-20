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  4. Dansçı genç kız TikTok'ta 134 milyon takipçi ile zirveye yerleşti

Dansçı genç kız TikTok'ta 134 milyon takipçi ile zirveye yerleşti

ABD'li dansçı Charli D'Amelio (17) TikTok'ta 134 milyon takipçisiye ulaşarak zirveye yerleşti.

Dansçı genç kız TikTok'ta 134 milyon takipçi ile zirveye yerleşti - Resim: 1

ABD'li dansçı Charli D'Amelio, TikTok'ta 134 milyon takipçisiyle en fazla takipçiye sahip fenomen oldu.

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Dansçı genç kız TikTok'ta 134 milyon takipçi ile zirveye yerleşti - Resim: 2

17 yaşındaki Charli, TikTok'ta ürün tanıtımı yapması sayesinde giyim markası kurması ve bir TV şovunda yer almasıyla bir yılda 17.5 milyon dolar kazandığı açıklandı.

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Dansçı genç kız TikTok'ta 134 milyon takipçi ile zirveye yerleşti - Resim: 3

Büyük bir firmanın CEO'sunun yıllık kazancının 13.4 milyon dolar olduğu ABD'de Charli zenginler listesine girdi.

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Dansçı genç kız TikTok'ta 134 milyon takipçi ile zirveye yerleşti - Resim: 4

Genç dansçı ve fenomenin Instagram'da ise 46 milyon takipçisi bulunuyor.

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