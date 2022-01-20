Dansçı genç kız TikTok'ta 134 milyon takipçi ile zirveye yerleşti
ABD'li dansçı Charli D'Amelio (17) TikTok'ta 134 milyon takipçisiye ulaşarak zirveye yerleşti.
ABD'li dansçı Charli D'Amelio, TikTok'ta 134 milyon takipçisiyle en fazla takipçiye sahip fenomen oldu.
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17 yaşındaki Charli, TikTok'ta ürün tanıtımı yapması sayesinde giyim markası kurması ve bir TV şovunda yer almasıyla bir yılda 17.5 milyon dolar kazandığı açıklandı.
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Büyük bir firmanın CEO'sunun yıllık kazancının 13.4 milyon dolar olduğu ABD'de Charli zenginler listesine girdi.
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Genç dansçı ve fenomenin Instagram'da ise 46 milyon takipçisi bulunuyor.
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