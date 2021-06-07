Dansçı olan gizli aşkı Leonardo DiCaprio'yu böyle ifşa etti: Yatakta çok kötü
2013 yılında aşk yaşadıkları konuşulan Leonardo DiCaprio ve dansçı Julianne Hough'un gizli aşkı ortaya çıktı.
Hollywood'un çapkınlığıyla adından söz ettiren yakışıklı oyuncusu Leonardo DiCaprio, eski aşkının yeğeninin paylaşımıyla zora girecek gibi.
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Leonardo DiCaprio ve dansçı Julianne Hough'un ilişki yaşadığına dair iddiların ortaya atıldığı dönemlerde bazı görgü tanıkları, çiftin birbirlerine sırılsıklam aşık olduklarını ve etraflarında hiç kimseyi umursamadıklarını söyledi.
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Hough'un en büyük ablası Sharee Hough Selman'ın kızı olan Star, Tiktok hesabından Dicaprio ile ilişkiye girdiğini fakat DiCaprio'nun yatakta çok kötü olduğunu anlattığını söyledi.
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Ancak Star isimli genç kız ses getiren paylaşımı kısa süre sonra sildi.
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