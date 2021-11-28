Darbedilmiş yüzü duvarları kapladı

Fotoğrafın üstünde "Onu ihbar etti, ancak kimse ona inanmadı/yalnız bırakıldı/kimse tarafından korunmadı/ama o durmadı" ifadelerine yer verilirken, en sonunda "İhbar etmesine rağmen öldürüldü" yazılarına yer verildi. Düşesin temsilcileriyle görüşüldüğü öğrenildi. Ancak Saray'dan durumla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.