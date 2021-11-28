Darbedilmiş yüzü duvarları kapladı
Kraliyet ailesinin üyesi Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın darp izli şok edici görüntüleri büyük yankı uyandırdı. Güzel düşesin yüzünde kesikler, çürükler ve morarmış gözlerle photoshoplu fotoğrafı, iddiaya göre Saray'ın iznine tabi tutulmadan düzenlendi.
Sanatçı AleXsandro Palombo tarafından düzenlenen resim afiş haline getirilerek Milano ve İspanya'daki otobüs durakları ve binalara yerleştirildi. Fotoğrafın amacının aile içi istismar ve şiddete dikkat çekmek olduğu belirtildi.
Fotoğrafın üstünde "Onu ihbar etti, ancak kimse ona inanmadı/yalnız bırakıldı/kimse tarafından korunmadı/ama o durmadı" ifadelerine yer verilirken, en sonunda "İhbar etmesine rağmen öldürüldü" yazılarına yer verildi. Düşesin temsilcileriyle görüşüldüğü öğrenildi. Ancak Saray'dan durumla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
Üstelik Polambo'nun photoshopladığı tek kadın Middleton değil. Pek çok siyasi ismi kullanan Polambo, bu isimleri yoldan geçenlerin dikkatini çekmek için kullandığını söyledi.
Görüntülerin, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet sorununa ilişkin siyasetin zayıf tepkilerine dikkat çekmek olduğunu söyleyen sanatçı, "Mağdurlara yönelik destek ve koruma sisteminde eksiklikler var" dedi.