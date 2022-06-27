Defne Samyeli bikinili pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
Şimdilerde şarkıcılık ve oyunculuk yapan eski haber spikeri Defne Samyeli, tatilde bikinili görüntülendi.
Kariyerine şarkıcılıkla devam eden Defne Samyeli, iddialı sahne kostümleriyle olduğu kadar yaptığı açıklamalarla da sık sık adından söz ettirmeyi başarıyor. Geçtiğimiz haftalarda Karayipler tatiline giden ve güzel havanın tadını çıkaran Defne Samyeli, keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmemişti. Fit hali dikkat çeken şarkıcı için "Kim der iki çocuk annesi diye?" yorumu yapılmıştı.
Tatil sonrası Türkiye'ye geri dönen Defne Samyeli, Asmalımescit'te görüntülenmişti. Telaşlı halleriyle dikkat çeken Samyeli, hızlı adımlarla ilerlerken muhabirlerin, "Efendim iyi akşamlar, aceleniz var galiba?" sorusuna yanıt vermişti. 49 yaşındaki ünlü isim, "Evet, geç kaldım. Yetişmem gereken bir yer var, daha sonra konuşuruz" ifadelerini kullanmıştı. Samyeli yine hızlı adımlar ile Soho House adlı mekana girmişti. Tüm bunların ardından sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından sıkça söz ettiren Defne Samyeli, sahil kenarında çekilen videosu gündem oldu. Tatil sezonunu açıp plaja inen Samyeli, yeşil bikiniyle objektif karşısına geçti.
Defne Samyeli, fit vücuduyla yine adından söz ettirdi. Spor tutkunu olan oyuncu, karın kaslarıyla da dikkat çekti. Temmuz ayında 50'nci yaşına girecek olan Samyeli'nin videosu yaklaşık 500 bin kişi tarafından izlendi. Oyuncu Gonca Vuslateri de iki çocuk annesi Samyeli'nin paylaşımına kayıtsız kalmadı ve esprili bir şekilde, "Defne döveceğim seni" yorumunu yaptı.
Yaşına rağmen spor yapmayı ihmal etmeyen ve vücut güzelliğine dikkat eden güzel oyuncu, son olarak bikinili pozuyla adeta meydan okudu. Bordo bikinisiyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Samyeli'ye beğeni ve yorum yağdı. Takipçileri Defne Samyeli'nin paylaşımlarına ateş emojisi koymayı ihmal etmedi. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda sahne kıyafetleri polemiğine dahil olan Samyeli, "Ben insanların sahnede, sokakta, günlük hayatlarında ya da herhangi bir yerde ne giydiklerine dair birilerinin ahlak bekçiliği yapmasını son derece yanlış buluyorum. Herkes ne istiyorsa onu giyer, birincisi bu" demişti.