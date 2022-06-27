Defne Samyeli bikinili pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı

Yaşına rağmen spor yapmayı ihmal etmeyen ve vücut güzelliğine dikkat eden güzel oyuncu, son olarak bikinili pozuyla adeta meydan okudu. Bordo bikinisiyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Samyeli'ye beğeni ve yorum yağdı. Takipçileri Defne Samyeli'nin paylaşımlarına ateş emojisi koymayı ihmal etmedi. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda sahne kıyafetleri polemiğine dahil olan Samyeli, "Ben insanların sahnede, sokakta, günlük hayatlarında ya da herhangi bir yerde ne giydiklerine dair birilerinin ahlak bekçiliği yapmasını son derece yanlış buluyorum. Herkes ne istiyorsa onu giyer, birincisi bu" demişti.