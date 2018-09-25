Defne Samyeli Cengiz Abazoğlu defilesinde sahneye çıktı
Ünlü moda tasarımcısı Cengiz Abazoğlu'nun 'Zamanın içinden' adlı 2018-19 Sonbahar Kış koleksiyonunun tanıtımında Çağla Şikel, Özge Ulusoy podyuma damga vururken, Defne Samyeli'nin ise sahneye çıkması şaşırttı...
Her sezon adL için hazırladığı koleksiyonlarla beğeni toplayan Cengiz Abazoğlu, dün de 2018-19 Sonbahar Kış koleksiyonunu tanıttı. 115 parçalık 2018-19 Sonbahar-Kış koleksiyonuyla geçmişi yeniden yorumlayan moda tasarımcısı, yaptığı zaman yolculuğundaki dönemin kadınlarındah ilham alarak kıyafetleri tasarladı. Sahneye kırmızı kuyruklu bir elbise ile çıkan Şikel yaptığı mini şovla beğeni topladı…
Yaklaşık 1200 kişinin katıldığı defilede Çağla Şikel ve Özge Ulusoy her zaman olduğu gibi podyumu salladı.
Gecenin sürprizi ise Defne Samyeli’ydi. Defne Samyeli’nin defilede şarkı söylemesi herkese sürpriz oldu. Herkes, Abazoğlu’nun koleksiyon çekimlerinde yer alan 21 yaşındaki kızı Deren’i podyumda görmeyi beklerken, Samyeli’nin kırmızı püsküllü elbisesiyle sahneye çıkıp ‘Strong Enough’ şarkısını söylemesi önce izleyenleri şaşırttı, sonra coşturdu.