Defne Samyeli Cengiz Abazoğlu defilesinde sahneye çıktı

Her sezon adL için hazırladığı koleksiyonlarla beğeni toplayan Cengiz Abazoğlu, dün de 2018-19 Sonbahar Kış koleksiyonunu tanıttı. 115 parçalık 2018-19 Sonbahar-Kış koleksiyonuyla geçmişi yeniden yorumlayan moda tasarımcısı, yaptığı zaman yolculuğundaki dönemin kadınlarındah ilham alarak kıyafetleri tasarladı. Sahneye kırmızı kuyruklu bir elbise ile çıkan Şikel yaptığı mini şovla beğeni topladı…

