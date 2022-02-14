Defne Samyeli derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli iddialı sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelmeye devam ediyor.
49 yaşındaki Defne Samyeli'nin kusursuz fiziği ve güzelliği genç kızları bile kıskandırdı.
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Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli sahne tarzı ile yine sosyal medyayı salladı.
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Bir süre önce sahnelere geri dönen Defne Samyeli sesinin yanı sıra dekolteli seçimleri ile adından söz ettirmeyi başarıyor.
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Cesur sahne kıyafetleri ile dikkat çeken Defne Samyeli son seçimi ile sosyal medyayı kasıp kavurdu.
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