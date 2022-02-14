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Defne Samyeli derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli iddialı sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Defne Samyeli derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi - Resim: 1

49 yaşındaki Defne Samyeli'nin kusursuz fiziği ve güzelliği genç kızları bile kıskandırdı.

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Defne Samyeli derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi - Resim: 2

Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli sahne tarzı ile yine sosyal medyayı salladı.

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Defne Samyeli derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi - Resim: 3

Bir süre önce sahnelere geri dönen Defne Samyeli sesinin yanı sıra dekolteli seçimleri ile adından söz ettirmeyi başarıyor.

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Defne Samyeli derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi - Resim: 4

Cesur sahne kıyafetleri ile dikkat çeken Defne Samyeli son seçimi ile sosyal medyayı kasıp kavurdu.

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