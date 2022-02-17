Defne Samyeli genç kızlara taş çıkartmaya devam ediyor: Derin dekolteli biz poz daha...
49 yaşındaki Ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelmeye devam ediyor.
Eski spiker Defne Samyeli iddialı paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor.
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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkartıyor.
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Geçtiğimiz günlerde dekolteli elbisesi ile gündeme gelen Samyeli’den dekolteli yeni poz geldi.
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Kabarık elbisesi ve kasığına kadar gelen yırtmacıyla boy gösteren Defne Samyeli resmen düşman çatlattı.
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