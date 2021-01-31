Defne Samyeli kirayı ödedi
İki yıldır kirasını ödemediği için Kemerburgaz'da bulunan evine haciz gelen sunucu Defne Samyeli, 234 bin 671 TL'lik ödemeyi yaptı. Mahkemeden gelecek kararı bekleyen Samyeli bu süreçte evden taşınmayacak.
İş adamı Yusuf Araz, Kemerburgaz’da bulunan evinde kiracı olarak oturan eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli'nin 2019'un mart ayından bu yana kirasını ödemediğini söyleyerek, İcra Müdürlüğü’ne başvurmuştu.
DEFNE KİRAYI ÖDEDİ
Kemerburgaz'da bulunan evine haciz gelen 48 yaşındaki Samyeli'nin icra davasında yeni bir gelişme yaşandı. tv100'ün haberine göre; Defne Samyeli, 234 bin 671 TL'lik kira borcunu ödedi. Mahkemeden gelecek kararı bekleyen Samyeli bu süreçte evden taşınmayacak.
Defne Samyeli'nin avukatı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: İstanbul 17. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararla ilgili olarak üst mahkemeye itiraz hakkımız kullanılmıştır. Söz konusu kararı uygulayacak İcra Müdürlüğünden de dosyasın üst mahkemeye gidiş süresinden itibaren 90 gün mehil kararı alınmıştır. Bu karar gereği işlemler durdurulduğundan İstanbul 17. İcra Hukuk Mahkemesinin vermiş olduğu karar nedeniyle şu aşamada herhangi bir şekilde tahliye ve/veya haciz uygulanması gibi bir durum söz konusu olamaz
"ANNE OLMAK BENİM TERCİHİM DEĞİLDİ"
Samyeli, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarla uzun süre gündemde kalmıştı. Karantinanın ilk günlerini nasıl değerlendirdiğini anlatan Defne Samyeli, annelik hakkında da konuşmuştu. Samyeli, "Önce 'En sonunda kendime vakit ayırdım' diye sevindim. Spor, müzik dersleri, şan dersi derken 1,5 ay sonra depresyon başladı, motivasyonum bitti. Pijamalarımla kanepede çekirdek yedim" demişti.