Defne Samyeli kirayı ödedi

Defne Samyeli'nin avukatı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: İstanbul 17. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararla ilgili olarak üst mahkemeye itiraz hakkımız kullanılmıştır. Söz konusu kararı uygulayacak İcra Müdürlüğünden de dosyasın üst mahkemeye gidiş süresinden itibaren 90 gün mehil kararı alınmıştır. Bu karar gereği işlemler durdurulduğundan İstanbul 17. İcra Hukuk Mahkemesinin vermiş olduğu karar nedeniyle şu aşamada herhangi bir şekilde tahliye ve/veya haciz uygulanması gibi bir durum söz konusu olamaz