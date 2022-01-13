Defne Samyeli New York sokaklarında...
Cesur fotoğraflarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, New York sokaklarında poz verdi.
50 yaşına merdiven dayıyan Defne Samyeli, her hareketiyle magazin gündemine damga vurmaya devam ediyor.
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Şimdilerde şarkıcılık kimliğiyle ön plana çıkan ve sahnelerin tozunu attıran Samyeli, sosyal medya hesabından adeta şov yaptı.
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Yakın zamanlı geçmiş dönem fotoğraflarını hayranlarının beğenisine sunan şarkıcı, büyük ilgi gördü.
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Deri pantolonuyla kameraya poz veren Samyeli, New York'ta çekildiği kareleriyle takipçilerini mest etti.
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