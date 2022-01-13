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Defne Samyeli New York sokaklarında...

Cesur fotoğraflarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, New York sokaklarında poz verdi.

Defne Samyeli New York sokaklarında... - Resim: 1

50 yaşına merdiven dayıyan Defne Samyeli, her hareketiyle magazin gündemine damga vurmaya devam ediyor.

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Defne Samyeli New York sokaklarında... - Resim: 2

Şimdilerde şarkıcılık kimliğiyle ön plana çıkan ve sahnelerin tozunu attıran Samyeli, sosyal medya hesabından adeta şov yaptı. 

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Defne Samyeli New York sokaklarında... - Resim: 3

Yakın zamanlı geçmiş dönem fotoğraflarını hayranlarının beğenisine sunan şarkıcı, büyük ilgi gördü.

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Defne Samyeli New York sokaklarında... - Resim: 4

Deri pantolonuyla kameraya poz veren Samyeli, New York'ta çekildiği kareleriyle takipçilerini mest etti.

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