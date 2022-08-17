Defne Samyeli plajda boy gösterdi

Spikerlikle başladığı kariyerine yıllar önce veda eden Defne Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Oyunculuk ve şarkıcılık kariyeriyle kendine yeni bir yol çizen Samyeli, bikinili pozlarıyla gündemde.