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Defne Samyeli plajda boy gösterdi

Eski spiker, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı.

Defne Samyeli plajda boy gösterdi - Resim: 1

Defne Samyeli, sosyal medya hesabından yeşil bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı. 50 yaşındaki Samyeli'nin fit vücudu beğeni topladı.

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Defne Samyeli plajda boy gösterdi - Resim: 2

Spikerlikle başladığı kariyerine yıllar önce veda eden Defne Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Oyunculuk ve şarkıcılık kariyeriyle kendine yeni bir yol çizen Samyeli, bikinili pozlarıyla gündemde.

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Defne Samyeli plajda boy gösterdi - Resim: 3

Yoğun iş temposuna rağmen fırsat buldukça tatile çıkan Samyeli, son olarak yeşil bikinili fotoğraflarını paylaştı.

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Defne Samyeli plajda boy gösterdi - Resim: 4

50 yaşındaki Samyeli'nin pozları çok konuşuldu. Sağlıklı beslenip, düzenli spor yapan ünlü ismin düzgün fiziğiyle takipçilerinden de tam not aldı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.

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