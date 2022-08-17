Defne Samyeli plajda boy gösterdi
Eski spiker, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı.
Defne Samyeli, sosyal medya hesabından yeşil bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı. 50 yaşındaki Samyeli'nin fit vücudu beğeni topladı.
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Spikerlikle başladığı kariyerine yıllar önce veda eden Defne Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Oyunculuk ve şarkıcılık kariyeriyle kendine yeni bir yol çizen Samyeli, bikinili pozlarıyla gündemde.
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Yoğun iş temposuna rağmen fırsat buldukça tatile çıkan Samyeli, son olarak yeşil bikinili fotoğraflarını paylaştı.
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50 yaşındaki Samyeli'nin pozları çok konuşuldu. Sağlıklı beslenip, düzenli spor yapan ünlü ismin düzgün fiziğiyle takipçilerinden de tam not aldı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.
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