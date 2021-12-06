Defne Samyeli siyah bikinili pozu ile büyüledi
49 yaşındaki ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, Sosyal medya hesabından havuz keyfi yaptığı anları paylaştı.
Güzelliği ve pozlarıyla dikkat çeken oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Son dönemde yurt dışında stres atan ve tatil yapan Samyeli, Altın Kelebek Ödülleri için de dönüş yapmadı.
Tatiline devam eden Samyeli'nin yerine kızları Derin ve Deren Talu, kırmızı halıda boy gösterdi. Güzelliği ile yıllara meydan okuyan ünlü şarkıcı ve oyuncu ise o saatlerde havuz kenarındaydı.
Akşam saatlerinde havuz kenarında vakit geçiren ünlü isim siyah bikinisiyle pozlarını peş peşe paylaştı. Samyeli'nin bikinili pozlarına takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.
Defne Samyeli, Bloomberg HT'de yayınlanan 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına konuk oldu. 1995–2011 yılları arasında Eren Talu ile evlilik yaşayan Samyeli, "Keşke daha geç evlenseydim dedin mi?" sorusuna yanıt verdi.