Defne Samyeli yazı getirdi: Bikinili pozlarına beğeni yağdı
51 yaşında olmasına rağmen fiziği ve güzelliğinden hiç bir şey kaybetmeden Defne Samyeli, yaz tatiline hızlı bir giriş yaptı.
Kaynak: Instagram
Şimdilerde 51 yaşında olan Samyeli, sahne kıyafetiyle dikkatleri yeniden üzerine çekti. Deren ve Derin Talu’nun annesi Defne Samyeli’nin sahne öncesi verdiği asansör pozu gündem olmuştu.
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Oyunculuk, sunuculuk deneyimlerinin yanında şarkıcılık deneyimi de bulunan ünlü isim, bu kez iddialı pozlarıyla adından söz ettirdi.
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Maldivler'e giden ünlü isim, keyifli anlarını sosyal medya hesabından yayınladı.
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Maldivler'e tatile giden Defne Samyeli, bikinili pozlar vermeyi ihmal etmedi. Ünlü şarkıcının kareleri, hayranları tarafından beğeni ve yorum yağdı. Samyeli'ne hayranları tarafından 'Güzel fizik', 'Hiç yaşını göstermiyor.', 'Bu yaşta böyle olabilsek keşke', 'Kim der iki kızı var diye', 'Çok sağlıklı görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.
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