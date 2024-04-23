Defne Samyeli yazı getirdi: Bikinili pozlarına beğeni yağdı

Maldivler'e tatile giden Defne Samyeli, bikinili pozlar vermeyi ihmal etmedi. Ünlü şarkıcının kareleri, hayranları tarafından beğeni ve yorum yağdı. Samyeli'ne hayranları tarafından 'Güzel fizik', 'Hiç yaşını göstermiyor.', 'Bu yaşta böyle olabilsek keşke', 'Kim der iki kızı var diye', 'Çok sağlıklı görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.