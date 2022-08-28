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Defne Samyeli yeni klibiyle sosyal medyayı salladı: Elleriyle çikolata yedi...

Eski haber sunucusu Defne Samyeli ilk şarkısı Abidin'e çektiği video klip ile gündeme bomba gibi düştü.

Defne Samyeli yeni klibiyle sosyal medyayı salladı: Elleriyle çikolata yedi... - Resim: 1

Eski haber sunucusu Defna Samyeli önce oyunculuğa merak salmıştı. Şimdi ise şarkıcılık yapan Samyeli ilk şarkısı Abidin'i çıkardı. 

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Defne Samyeli yeni klibiyle sosyal medyayı salladı: Elleriyle çikolata yedi... - Resim: 2

Muhteşem fiziğiyle sürekli konuşulan Defne Samyeli bu kez klibiyle olay yarattı.

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Defne Samyeli yeni klibiyle sosyal medyayı salladı: Elleriyle çikolata yedi... - Resim: 3

Samyeli'nin klibinde elleriyle çikolata yemesine yorum yağdı. 

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Defne Samyeli yeni klibiyle sosyal medyayı salladı: Elleriyle çikolata yedi... - Resim: 4

Sadece çikolata değil, tavuğu da şarkısında olduğu gibi "kimseyi takmayacağım" dercesine yedi. 

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