Defne Samyeli yeni klibiyle sosyal medyayı salladı: Elleriyle çikolata yedi...
Eski haber sunucusu Defne Samyeli ilk şarkısı Abidin'e çektiği video klip ile gündeme bomba gibi düştü.
Eski haber sunucusu Defna Samyeli önce oyunculuğa merak salmıştı. Şimdi ise şarkıcılık yapan Samyeli ilk şarkısı Abidin'i çıkardı.
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Muhteşem fiziğiyle sürekli konuşulan Defne Samyeli bu kez klibiyle olay yarattı.
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Samyeli'nin klibinde elleriyle çikolata yemesine yorum yağdı.
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Sadece çikolata değil, tavuğu da şarkısında olduğu gibi "kimseyi takmayacağım" dercesine yedi.
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