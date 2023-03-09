Defne Samyeli yeni sevgilisiyle yakalandı

Gazete Magazin'in haberine göre, mekan çıkışı karşılarında basın mensuplarını gören Telkıvıran ve Samyeli, panikledi. Çift, ilişkileriyle ilgili soruları da yanıtsız bıraktı. İkilinin yaklaşık 10 gündür birlikte olduğu ve yakın arkadaşlarının bu ilişkiyi desteklediği öğrenildi.