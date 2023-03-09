Defne Samyeli yeni sevgilisiyle yakalandı
50 yaşındaki Defne Samyeli, gönlünü müzisyen Çağrı Telkıvıran'a kaptırdı. İkili, dün akşam bir mekandan çıkarken görüntülendi.
Şimdilerde şarkıcılık ve oyunculuk yapan eski spiker Defne Samyeli, yeni bir aşka yelken açtı. Müzisyen Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşamaya başlayan Samyeli, sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.
Daha önce Aslı Bekiroğlu ve Biran Damla Yılmaz ile aşk yaşayan Çağrı Telkıvıran ile Defne Samyeli, dün gece Armutlu'da bir mekandan çıkarken görüntülendi.
Gazete Magazin'in haberine göre, mekan çıkışı karşılarında basın mensuplarını gören Telkıvıran ve Samyeli, panikledi. Çift, ilişkileriyle ilgili soruları da yanıtsız bıraktı. İkilinin yaklaşık 10 gündür birlikte olduğu ve yakın arkadaşlarının bu ilişkiyi desteklediği öğrenildi.
ÇAĞRI TELKIVIRAN KİMDİR?
Ünlü isimler ile çalışan, aranjörlük yapan Çağrı Telkıvıran, kendi Instagram hesabından takipçilerine bol bol müzik ziyafeti sunuyor. 24,3 bin takipçiye sahip Telkıvıran, Oğuzhan Koç, Berkay, Bengü, Ebru Yaşar, Zeynep Bastık, Murat Dalkılıç gibi başarılı isimler ile çalıştı.
Telkıvıran, Aslı Bekiroğlu ve Biran Damla Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti.