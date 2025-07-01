Defne Samyeli'den 53'üncü yaş pozu! Bikinisiyle genç kızlara taş çıkarttı

Sağlıklı yaşam tarzı ve formda görüntüsüyle dikkat çeken Samyeli, 53. yaş gününü Cannes’da kızları Deren ve Derin Talu ile birlikte kutladı. Ünlü ismin Instagram hesabından yaptığı doğum günü paylaşımı büyük ilgi gördü.

Samyeli paylaşımına, ''İyi ki doğdummm🎂🥰🎂 Sabahtan beri sevdiklerim tarafından şımartılıyorum❤️ Nasıl bu kadar şanslı oldum🙏🏻 Bu ay böyle artık😁 Pasta yemek için hiçbir fırsatı kaçırmam.” notunu düştü.