Defne Samyeli'den 53'üncü yaş pozu! Bikinisiyle genç kızlara taş çıkarttı
Defne Samyeli, tatil için gittiği Fransa'nın Cannes kentinde 53. yaş gününü kutladı. Ünlü isim, tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Sunuculuk, spikerlik, oyunculuk ve şarkıcılık kariyeriyle tanınan Defne Samyeli, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
Sağlıklı yaşam tarzı ve formda görüntüsüyle dikkat çeken Samyeli, 53. yaş gününü Cannes’da kızları Deren ve Derin Talu ile birlikte kutladı. Ünlü ismin Instagram hesabından yaptığı doğum günü paylaşımı büyük ilgi gördü.
Samyeli paylaşımına, ''İyi ki doğdummm🎂🥰🎂 Sabahtan beri sevdiklerim tarafından şımartılıyorum❤️ Nasıl bu kadar şanslı oldum🙏🏻 Bu ay böyle artık😁 Pasta yemek için hiçbir fırsatı kaçırmam.” notunu düştü.
BİKİNİLİ POZLARINI PEŞ PEŞE PAYLAŞTI
Cannes'da tatilini sürdüren Defne Samyeli, plajda verdiği bikini pozlarıyla da sosyal medyada adeta beğeni yağmuruna tutuldu.
53 yaşındaki ünlü isim, fit görüntüsüyle genç kızlara adeta taş çıkarttı.